Habiter le logement social à Aubervilliers : les cités Émile-Dubois et La Maladrerie Quartier du Fort d’Aubervilliers Aubervilliers

Habiter le logement social à Aubervilliers : les cités Émile-Dubois et La Maladrerie Dimanche 21 septembre, 14h30 Quartier du Fort d’Aubervilliers Seine-Saint-Denis

Téléphone en cas de retard : 06 76 37 28 51

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Pour les Journées européennes du patrimoine 2025, l’AMuLoP met à l’honneur son projet de musée du logement populaire !

Le dimanche 21 septembre, elles vous propose à travers deux balades urbaines d’entrer dans l’histoire du logement populaire.

– Cette balade vous emmènera dans le quartier Fort d’Aubervilliers, à la découverte de deux ensembles d’habitat emblématiques de l’histoire urbaine et sociale d’Aubervilliers dans la deuxième moitié du XXe siècle.

Réalisées à vingt ans d’intervalle, la cité Émile-Dubois, appelée les « 800 » depuis sa construction en 1959, et la cité de La Maladrerie, qui rassemble 900 logements, construite entre 1977 et 1989, sont emblématiques de l’histoire du logement social de la seconde moitié du XXe siècle. Elles témoignent des ambitions des pouvoirs publics pour l’habitat populaire. En confrontant archives (privées et publiques), entretiens avec les habitant•es et observations du bâti, nous pourrons mettre en regard les politiques du logement et les expériences de celles et ceux qui ont habité ces deux cités.

Quartier du Fort d’Aubervilliers 166 rue Danielle-Casanova 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Maladrerie – Émile Dubois Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 76 37 28 51 https://www.amulop.org/ Métro Fort d’Aubervilliers (ligne 7), sortie 4 – rue Danielle Casanova

Départ de visite devant La Poste

Arriver 10 minutes en avance

Circuit commenté « Habiter le logement social à Aubervilliers : les cités Émile-Dubois et La Maladrerie »

© AMuLoP