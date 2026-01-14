HABITER LE PAYSAGE DEMAIN QUELS ÉQUILIBRES À RÉINVENTER ? Village Saint-Martin-de-Boubaux

HABITER LE PAYSAGE DEMAIN QUELS ÉQUILIBRES À RÉINVENTER ?

Village 7 rue Principale Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Début : 2026-03-07 18:30:00

fin : 2026-03-07 20:30:00

2026-03-07

Nos paysages doivent relever de plus en plus de défis déprise agricole, fermeture des milieux, risques de feux forestiers proches des habitations, gérer l’excès et le manque d’eau, … Venez à la rencontre de différents regards sur ces enjeux et partagez le vôtre comment faire pour que le paysage reste habitable demain ? Soirée organisée par SHVC.

Soirée gratuite et sans inscription au restaurant associatif L’Essentiel . .

Village 7 rue Principale Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 4 66 07 39 25 agriculture@shvc.fr

English :

Our landscapes are facing an ever-growing number of challenges: agricultural abandonment, the closure of environments, the risk of forest fires close to homes, managing excess and shortage of water, etc. Come and meet different viewpoints on these issues, and share your own: how can we ensure that the landscape remains habitable in the future? Evening organized by SHVC.

