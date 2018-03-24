Habiter le Tarn au haut Moyen Age : peuplement, Eglise et pouvoirs (4e-10e siècle), Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse

Habiter le Tarn au haut Moyen Age : peuplement, Eglise et pouvoirs (4e-10e siècle) Mardi 24 mars, 18h00 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Haute-Garonne

Mardi 24 mars – 18h

Par Lucas Lobjois, Master recherche mention “Mondes médiévaux”

Quelles sont les dynamiques de peuplement et les formes d’occupation du sol dans les plaines alluviales du Tarn entre le 4ᵉ et le 10ᵉ siècle ? À partir d’un corpus croisé de sources textuelles (hagiographies, actes royaux, chartes) et archéologiques, il s’agit de comprendre comment une société investit, structure et transforme un espace sur le temps long en combinant l’ensemble des processus sociaux, économiques, politiques, culturels et symboliques.

Bibliothèque d’étude et du patrimoine

Salle Patrimoine

Durée 1h – Entrée libre dans la limite des places disponibles

Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France

Histoire(s) de jeunes chercheurs