Habiter les nuits Cargö Kiddö Le Cargö Caen

Habiter les nuits de Victoria Follonier et Elie Blanchard sur une musique d’Erwan Raguenes

Quand la ville s’endort, la nuit s’éveille… Habiter les nuits est une traversée sensorielle et poétique, qui mêle habilement documentaire, musique, illustration et arts numériques. Le film-expérience se tisse en direct sur la scène, à la rencontre des êtres qui peuplent l’obscurité graffeurs, renards, gameuse, astronome ou encore enfant somnambule. Laissez-vous emmener dans un voyage entre réel et imaginaire, pour apprivoiser les ombres, écouter les silences, de la tombée du jour au premières lumières de l’aube.

Habiter les nuits a bénéficié d’une résidence dans le Club du Cargö pour travailler plusieurs facettes de son projet illustrations, musique, fabrication des dispositifs, répétitions, lumières, photos… L’équipe du Cargö est particulièrement heureuse de vous présenter l’aboutissement de ce spectacle délicat. .

English : Habiter les nuits Cargö Kiddö

Habiter les nuits by Victoria Follonier and Elie Blanchard, with music by Erwan Raguenes.

When the city falls asleep, the night awakens? Habiter les nuits is a sensory and poetic journey, skilfully blending documentary, music, illustration and digital art.

German : Habiter les nuits Cargö Kiddö

Habiter les nuits von Victoria Follonier und Elie Blanchard mit der Musik von Erwan Raguenes.

Wenn die Stadt einschläft, erwacht die Nacht? Habiter les nuits ist eine sinnliche und poetische Reise, die Dokumentarfilm, Musik, Illustration und digitale Kunst geschickt miteinander verbindet.

Italiano :

Habiter les nuits di Victoria Follonier e Elie Blanchard, con musica di Erwan Raguenes.

Quando la città si addormenta, la notte si risveglia? Habiter les nuits è un viaggio sensoriale e poetico che fonde sapientemente documentario, musica, illustrazione e arte digitale.

Espanol :

Habiter les nuits , de Victoria Follonier y Elie Blanchard, con música de Erwan Raguenes.

Cuando la ciudad se duerme, la noche se despierta.. Habiter les nuits es un viaje sensorial y poético que mezcla hábilmente documental, música, ilustración y arte digital.

