Habiter les nuits – Elie Blanchard, Victoria Follonier et Erwan Raguenes Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Jeudi 7 mai 2026, 19h30 Tarifs : de 10€ à 5€

Ciné-spectacle documentaire et musical

Spectacle hybride, entre documentaire, musique live, illustration et création numérique. Sur scène, les artistes fabriquent et interprètent un « film-expérience » qui allie sons et images animées en direct.

https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-pole_sud-28454-0.wb?REFID=gpUMAAAAAAAiAA

Centre culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie, 35131, Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine