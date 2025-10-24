HABITER LES VACANCES, vivre la Côte d’Azur pendant les Trente glorieuses (1945-75) Esplanade des sablettes Menton

HABITER LES VACANCES, vivre la Côte d’Azur pendant les Trente glorieuses (1945-75) Esplanade des sablettes Menton vendredi 24 octobre 2025.

HABITER LES VACANCES, vivre la Côte d’Azur pendant les Trente glorieuses (1945-75) Vendredi 24 octobre, 15h00 Esplanade des sablettes Alpes-Maritimes

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-24T15:00:00 – 2025-10-24T18:00:00

Fin : 2025-10-24T15:00:00 – 2025-10-24T18:00:00

Exposition présentée à Menton à partir du 24/10/25 par la ville de Menton – service ville d’art et d’histoire (+ d’info sur www.menton.frItinérance en 2026 à Hyères (+ d’info sur hyeres.fr) et d’autres lieux – dates à venir.

———

Habiter la Côte d’Azur

Avec plus de 10 millions de touristes en 2024, la Côte d’Azur est entrée dans l’ère du surtourisme. Son littoral, de plusieurs centaines de km, attire les vacanciers depuis le XIXe siècle. Elle est alors une destination prisée des riches hivernants en villégiature sur les bords de la Méditerranée.

Ce tourisme mondain et luxueux perdure après 2945 sous l’impulsion de la jet-set, qui voit dans Saint-tropez, Cannes ou Monaco les villes idéales pour savourer la dolce vita glorifiée par le cinéma.

Thèmes developpés : campings, plages, cabanon, chateau des mineurs, parcs et attractions, colonies et auberge de jeunesse, St-Tropez, boîtes de nuit, sports de plaisance, marinas, habiter les espaces naturels.

———

infos pratiques

Produite par la Maison de l’architecture et de la ville PACA en partenariat avec la DRAC PACA et le festival « Abitare la Vacanza » (Italie) / 2025

Comité scientifique et rédaction : Jean-Paul Derai, Yves Gastaut, Stéphane Kronenberger, Rémi Lombardi

Graphisme : Georges Debanne

Partenaires : Ministero della Cultura italiano, Plug in, association Histoire Patrimoine Tourisme et Sport, Maison méditerranéenne des Sciences de l’homme, Maison des sciences de l’homme et la société

Esplanade des sablettes menton Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.menton.fr »}]

Exposition architecture vacances

DR