Date et horaire de début et de fin : 2026-04-16 18:30 – 20:00

Gratuit : oui Entrée libre Adulte, Etudiant

Conférence Y a-t-il matière à réfléchir encore à partir de la parcelle et de ses épaisseurs signifiantes ? Nous cherchons à nous approprier un espace géographique et mental, perçu comme une scène qui laisse place à de multiples degrés de lecture. En même temps, les projets que nous dessinons s’infléchissent à partir de rapports sociaux encore en capacité de « verdir » les comportements. dans l’auditorium de l’ensa

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA Île de Nantes Nantes 44200

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