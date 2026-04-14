Habiter, respirer… »architecte : s’approprie, parle, écrit, dessine la chose ont il n’est pas le propriétaire » François Brugel, architecte Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA Nantes
Habiter, respirer… »architecte : s’approprie, parle, écrit, dessine la chose ont il n’est pas le propriétaire » François Brugel, architecte Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA Nantes jeudi 16 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-16 18:30 – 20:00
Gratuit : oui Entrée libre Adulte, Etudiant
Conférence Y a-t-il matière à réfléchir encore à partir de la parcelle et de ses épaisseurs signifiantes ? Nous cherchons à nous approprier un espace géographique et mental, perçu comme une scène qui laisse place à de multiples degrés de lecture. En même temps, les projets que nous dessinons s’infléchissent à partir de rapports sociaux encore en capacité de « verdir » les comportements. dans l’auditorium de l’ensa
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA Île de Nantes Nantes 44200
02 40 16 01 21 https://www.nantes.archi.fr/ ensan@nantes.archi.fr
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