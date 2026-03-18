Habiter, une langue, habiter un lieu Passage Sainte Croix Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-02 17:00 – 18:30

Gratuit : oui Tout public

Rencontre littéraire, par l’Académie littéraire Bretagne Pays-de-la-Loire et Hetsika Une rencontre littéraire avec Georgia Makhlouf et Jean-Luc Raharimanana autour de l’exil, de la mémoire et de la pluralité des langues dans l’espace francophone. Georgia Makhlouf est écrivaine, critique littéraire et journaliste (correspondante à Paris de L’Orient littéraire). Depuis que la guerre civile au Liban l’a poussée sur le chemin de l’exil, elle fait l’expérience difficile de ce que le poète Michael Edwards a nommé « l’étrangèreté ». Elle s’interroge sur ses identités ; l’écrit lui permet de se sentir à sa juste place. Le Liban, l’arabe, le français et le créole traversent son espace intérieur. Elle rejoint le Parlement des écrivains francophones en 2022. Jean-Luc Raharimanana est romancier, essayiste, dramaturge et poète malgache. Il a enseigné le français, puis s’est consacré à l’écriture, au théâtre et aux mots pour entrevoir la beauté du monde et restituer la mémoire malgache. Il anime en France et à l’étranger des ateliers et des conférences autour de la question francophone. Dans le cadre de Place auX mondeS

Passage Sainte Croix Nantes 44000

https://metropole.nantes.fr/actualites/place-aux-mondes-revient-en-2026



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