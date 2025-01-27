Habits de Lumière Centre ville Épernay

Habits de Lumière

Les Habits de Lumière trois jours de festivités autour de l’art de vivre à la champenoise.

Soirées festives sur l’Avenue de Champagne, animations gastronomiques et parade de véhicules anciens.Tout public

Trois jours de fête

A la veille des Fêtes de fin d’année, la Ville d’Epernay, en partenariat avec le Comité de l’Avenue de Champagne, propose les Habits de Lumière, trois jours de festivités, autour de l’art de vivre à la champenoise. Cette année, l’événement se tiendra les 12, 13 et 14 décembre 2025.

Les vendredi et samedi soirs

Deux soirées festives ont lieu sur l’avenue de Champagne.

Un vidéo-mapping projeté en boucle sur la façade de l’Hôtel de Ville, des spectacles vivants, des bars à champagne, des animations musicales, des installations lumineuses et un feu d’artifice créent une ambiance unique et festive.

Ces soirées mettent en lumière l’avenue de Champagne et les grandes Maisons qui ont fait sa réputation.

Le samedi

Le matin, la gastronomie est à l’honneur, lors des Habits de Saveurs les Chefs étoilés s’associent aux Maisons et Vignerons de l’avenue de Champagne et aux producteurs locaux pour créer une recette originale lors d’une démonstration-dégustation ouverte à tous.

L’après-midi, le Concours des P’tits Pâtissiers est proposé aux plus jeunes. Des ateliers « Accords mets et vins » et des visites de caves complètent les festivités.

Le dimanche

Une Parade de véhicules anciens anime les rues de la ville. Laquelle réunit aujourd’hui plus de 400 véhicules, ce qui en fait l’un des plus importants rassemblements du Nord-Est de la France. .

Centre ville Avenue de Champagne Épernay 51200 Marne Grand Est habits.lumiere@ville-epernay.fr

English : Habits de Lumière

Les Habits de Lumière: three days of Champagne-style festivities.

Festive evenings on the Avenue de Champagne, gastronomic events and a parade of vintage vehicles.

German :

Les Habits de Lumière: Drei Tage lang Festlichkeiten rund um die Lebenskunst der Champagne.

Festliche Abende auf der Avenue de Champagne, gastronomische Veranstaltungen und eine Oldtimer-Parade.

Italiano :

Les Habits de Lumière: tre giorni di festeggiamenti incentrati sull’arte di vivere nella regione dello Champagne.

Serate di festa sull’Avenue de Champagne, eventi gastronomici e una sfilata di veicoli d’epoca.

Espanol :

Les Habits de Lumière: tres días de fiesta centrados en el arte de vivir en la región de Champagne.

Veladas festivas en la Avenue de Champagne, eventos gastronómicos y un desfile de vehículos de época.

