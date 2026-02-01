HABLAMOS ESPAÑOL Rue Saint-Michel Aurignac

HABLAMOS ESPAÑOL

Rue Saint-Michel LA CAFETIERE Aurignac Haute-Garonne

Début : 2026-02-09 17:00:00

fin : 2026-02-16 18:00:00

2026-02-09 2026-02-16

Venez nous rejoindre pour pratiquer, rencontrer de nouvelles personnes, en apprendre davantage sur l’Espagne ou l’Amérique latine au sein d’un groupe motivé et accueillant !

Pour apprendre et se perfectionner tous les niveaux ! Conversations informelles. .

Rue Saint-Michel LA CAFETIERE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie lacafetiere.aurignac@gmail.com

English :

Come and join us to practice, meet new people, learn more about Spain or Latin America in a motivated and welcoming group!

