¿ Hablas español ? Place Balségur Monflanquin

¿ Hablas español ?

Place Balségur Café culturel, ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Venez parler espagnol avec Marta. Thème: ramène un objet pour en parler.

Inscription obligatoire.

Place Balségur Café culturel, ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

English : ¿ Hablas español ?

Come and speak Spanish with Marta. Theme: bring an object to talk about.

Registration required.

