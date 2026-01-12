¿ Hablas español ? Place Balségur Monflanquin
Place Balségur Café culturel, ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne
Venez parler espagnol avec Marta.
Thème: ramène un objet pour en parler.
Inscription obligatoire. .
Place Balségur Café culturel, ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
English : ¿ Hablas español ?
Come and speak Spanish with Marta. Theme: bring an object to talk about.
Registration required.
