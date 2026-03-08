HACK À THAU Frontignan

HACK À THAU

rue Anthérieu Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-19

Organisé par le CPIE Littoral d’Occitanie, en partenariat avec la Ville de Frontignan la Peyrade.Hack’à Thau a pour objectif de donner l’opportunité à des jeunes du territoire de mieux comprendre les enjeux et menaces écologiques sur le Bassin de Thau, et de devenir acteurs de la transition écologique en imaginant des solutions portées par des jeunes.Réservation https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvEMD3FJOzql9-VE3cN1W_XuR75j8Ef0jHtGkdMyISC-yaJw/viewform .

rue Anthérieu Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 33

English :

Organized by the CPIE Littoral d?Occitanie, in partnership with the town of Frontignan la Peyrade, Hack?à Thau aims to give local young people the opportunity to gain a better understanding of the ecological challenges and threats facing the Bassin de Thau, and to become involved in the ecological transition by devising youth-led solutions.

