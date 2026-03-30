Hack ton Montmartre Ateliers création numérique en fablab Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

Hack ton Montmartre Ateliers création numérique en fablab

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Prolongez l’expérience urbaine avec la Quincaillerie ! Plongez dans l’univers du fablab pour créer votre propre quartier de Montmartre. Au programme impression 3D d’édifices parisiens avec façades de graff, banderoles à la brodeuse numérique, cartes 3D à la Cricut… Un mix créatif entre art de la rue et haute technologie. Dès 11 ans. Sur inscription, car nombre de places limité, les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfoliegueret@gmail.com

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English : Hack ton Montmartre Ateliers création numérique en fablab

L’événement Hack ton Montmartre Ateliers création numérique en fablab Guéret a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grand Guéret