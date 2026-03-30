Hack ton Montmartre Ateliers création numérique en fablab Quincaillerie Numérique Guéret
Hack ton Montmartre Ateliers création numérique en fablab Quincaillerie Numérique Guéret vendredi 10 avril 2026.
Hack ton Montmartre Ateliers création numérique en fablab
Quincaillerie Numérique 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Prolongez l’expérience urbaine avec la Quincaillerie ! Plongez dans l’univers du fablab pour créer votre propre quartier de Montmartre. Au programme impression 3D d’édifices parisiens avec façades de graff, banderoles à la brodeuse numérique, cartes 3D à la Cricut… Un mix créatif entre art de la rue et haute technologie. Dès 11 ans. Sur inscription, car nombre de places limité, les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. .
Quincaillerie Numérique 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfoliegueret@gmail.com
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L’événement Hack ton Montmartre Ateliers création numérique en fablab Guéret a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grand Guéret
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