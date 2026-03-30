Hack ton Montmartre Ateliers création numérique en fablab Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret
Hack ton Montmartre Ateliers création numérique en fablab Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret jeudi 16 avril 2026.
Hack ton Montmartre Ateliers création numérique en fablab
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Prolongez l’expérience urbaine avec la Quincaillerie ! Plongez dans l’univers du fablab pour créer votre propre quartier de Montmartre. Au programme impression 3D d’édifices parisiens avec façades de graff, banderoles à la brodeuse numérique, cartes 3D à la Cricut… Un mix créatif entre art de la rue et haute technologie. Dès 11 ans. Sur inscription, car nombre de places limité, les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. .
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfoliegueret@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Hack ton Montmartre Ateliers création numérique en fablab
L’événement Hack ton Montmartre Ateliers création numérique en fablab Guéret a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grand Guéret
À voir aussi à Guéret (Creuse)
- Esther Espace Fayolle Guéret 31 mars 2026
- Atelier créatif créer son tableau de visualisation Quincaillerie numérique Guéret 31 mars 2026
- L’art ça conte Une maison fantastique + micro-atelier Dessine ta maison idéale Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret 1 avril 2026
- Visite libre collection Paris Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret 1 avril 2026
- Réalité Virtuelle Paris Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret 1 avril 2026