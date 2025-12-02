Hackathon 185 Allée du Nouveau Monde, Montpellier Montpellier

Hackathon Mardi 2 décembre, 09h00 185 Allée du Nouveau Monde, Montpellier Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-02T09:00:00 – 2025-12-02T17:00:00

Fin : 2025-12-02T09:00:00 – 2025-12-02T17:00:00

La journée est rythmée par différentes étapes de design-thinking : chaque groupe de jeunes est accompagné d’un binôme de mentor.e les aidant dans la démarche projet et à affiner leurs idées.

Les jeunes créent différents livrables expliquant leur démarche, puis le hackathon se clôture par la présentation des projets par chaque équipe devant un jury.

185 Allée du Nouveau Monde, Montpellier 185 Allée du Nouveau Monde, Montpellier Montpellier 34064 Centre Hérault Occitanie

Le hackathon permet à l’intelligence collective de s’exprimer, favorise la créativité des jeunes en misant sur la collaboration et la communication, fait émerger des projets innovants et impactants. inclusion numérique hackathon