Hackathon 2 Thionville
Hackathon 2 Thionville mercredi 6 mai 2026.
Hackathon 2
1 place André Malraux Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-06 14:00:00
fin : 2026-05-06 17:30:00
Date(s) :
2026-05-06
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture des inscriptions à la deuxième édition du HACKATHON FESTHI’SCIENCES 2026
Une nouvelle édition encore plus zinzin, avec encore plus de défis pour construire et programmer un prototype de robot.
Alors prêt à faire sur)chauffer vos méninges !!
LES INSCRIPTIONS PAR CATÉGORIE
Catégorie kids 6-12 ans
Catégorie ados 12-17 ans
Merci de nous envoyer un mail de confirmation à l’adresse secteur.multimedia@lelierre.org
Aucun matériel nécessaire, nous mettons tous à disposition
Aucune compétence requise, nous sommes là pour vous accompagner et partager avec vous !
Ce hackathon est organisé par les associations TechTic&Co, le Centre Le Lierre, l’école de formation numérique Algorithmics Moselle en partenariat avec la Ville de Thionville et Puzzle > PZZLEnfants
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1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 secteur.multimedia@lelierre.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We are pleased to announce that registration is now open for the second edition of the HACKATHON FESTHI?SCIENCES 2026
An even wackier edition, with even more challenges to build and program a robot prototype.
So get ready to overheat your brains!
REGISTRATIONS BY CATEGORY
Kids 6-12 years
Teens 12-17
Please send us a confirmation e-mail to: secteur.multimedia@lelierre.org
No equipment required, we provide everything you need
No skills required, we’re here to support and share with you!
This hackathon is organized by the associations TechTic&Co, Centre Le Lierre, Algorithmics Moselle digital training school, in partnership with the City of Thionville and Puzzle > PZZL
L’événement Hackathon 2 Thionville a été mis à jour le 2026-03-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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