Hackathon 2 Thionville

Hackathon 2

1 place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-06 14:00:00

fin : 2026-05-06 17:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture des inscriptions à la deuxième édition du HACKATHON FESTHI’SCIENCES 2026

Une nouvelle édition encore plus zinzin, avec encore plus de défis pour construire et programmer un prototype de robot.

Alors prêt à faire sur)chauffer vos méninges !!

LES INSCRIPTIONS PAR CATÉGORIE

Catégorie kids 6-12 ans

Catégorie ados 12-17 ans

Merci de nous envoyer un mail de confirmation à l’adresse secteur.multimedia@lelierre.org

Aucun matériel nécessaire, nous mettons tous à disposition

Aucune compétence requise, nous sommes là pour vous accompagner et partager avec vous !

Ce hackathon est organisé par les associations TechTic&Co, le Centre Le Lierre, l’école de formation numérique Algorithmics Moselle en partenariat avec la Ville de Thionville et Puzzle > PZZLEnfants

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1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 secteur.multimedia@lelierre.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We are pleased to announce that registration is now open for the second edition of the HACKATHON FESTHI?SCIENCES 2026

An even wackier edition, with even more challenges to build and program a robot prototype.

So get ready to overheat your brains!

REGISTRATIONS BY CATEGORY

Kids 6-12 years

Teens 12-17

Please send us a confirmation e-mail to: secteur.multimedia@lelierre.org

No equipment required, we provide everything you need

No skills required, we’re here to support and share with you!

This hackathon is organized by the associations TechTic&Co, Centre Le Lierre, Algorithmics Moselle digital training school, in partnership with the City of Thionville and Puzzle > PZZL

L’événement Hackathon 2 Thionville a été mis à jour le 2026-03-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME