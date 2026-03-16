Hackathon « Fabriquer pour comprendre le plancton » Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B Rennes 1 et 8 avril Ille-et-Vilaine

Participation sur inscription

Accompagnez sur 2 jours le prototypage d’un outil pédagogique open source sur le plancton, reproductible en fablab et pensé pour l’éducation et la sensibilisation.

Et si on créait ensemble un outil pédagogique pour rendre visible l’invisible ?

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**Éducateur·ices, makers, designers, développeur·euses, enseignant·es, curieux·ses : rejoignez un hackathon collaboratif mêlant fabrication numérique, pédagogie et sciences de la mer !**

### Les partenaires du Hackathon

**Tiers-Lieux Edu** est une association francophone qui fédère un réseau d’espaces éducatifs collaboratifs, dédiés à l’apprentissage par le faire. Elle soutient le développement de tiers-lieux éducatifs — comme des FabLabs, des makerspaces ou d’autres espaces ouverts — au sein d’établissements scolaires, bibliothèques et structures éducatives, en favorisant les communautés de pratiques, l’innovation pédagogique et le partage de ressources.

Depuis sa création, Tiers-Lieux Edu anime une communauté hétérogène d’acteurs, développe des projets comme le commun « Je Fabrique Mon Matériel Pédagogique » avec la plateforme FabriquEdu, et contribue à enrichir le patrimoine informationnel commun sur les pratiques d’apprentissage par le faire à travers la francophonie.

[**https://www.tierslieuxedu.org/**](https://www.tierslieuxedu.org/)

**Le Teaching Lab** est un fablab spécialisé dans les problématiques de l’enseignement, c’est-à-dire un espace de conception, d’expérimentation et de fabrication partagée, encourageant la transformation des pratiques pédagogiques vers plus d’apprentissage par le faire et de travail en mode projet.

[https://suptice.univ-rennes.fr/teaching-lab](https://suptice.univ-rennes.fr/teaching-lab)

**WeOcean Project** est une association loi 1901 à but non lucratif et d’intérêt général dédiée à la protection et à la valorisation de l’océan.

Sur le plan éducatif, WeOcean déploie des initiatives concrètes pour sensibiliser et former tous les publics, en particulier les jeunes à travers des Ateliers et des animations de sensibilisation, des projets de Sciences participatives et des programmes éducatifs adaptés aux écoles et aux collectivités, favorisant une approche pédagogique ouverte, intégrant des enjeux climat, biodiversité et littératie océanique auprès des jeunes générations.

WeOcean se positionne ainsi comme un pont entre la connaissance scientifique, l’éducation à l’environnement et l’action citoyenne.

[https://www.weoceanproject.com/](https://www.weoceanproject.com/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-01T13:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-08T17:00:00.000+02:00

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https://form.jotform.com/260343332090345

Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B 263 Avenue du Général Leclerc Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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