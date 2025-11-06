Hackathon Paris Cybersécurité Campus Cyber Puteaux 6 et 7 novembre sur inscription

Hackathon Paris Cybersécurité avec l’IPSA, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace

L’Europe de la formation et de l’innovation en action !

Je suis très heureux d’annoncer que les étudiants du MBA Ingénieur d’Affaires en Aéronautique & Spatial de l’IPSA participeront au Hackathon Hussar Academy (6–7 novembre, Campus Cyber – Paris), aux côtés de leurs camarades du cycle ingénieur IPSA, qui découvriront pour la première fois un hackathon international en anglais .

Cet événement rassemblera plus de 300 étudiants venus de France, du Maroc, de Tunisie et de Pologne, autour de défis réels proposés par des entreprises engagées dans les domaines du spatial, de la cybersécurité, de l’IA, et de la durabilité.

Nous serions ravis d’accueillir encore davantage d’étudiants polonais, notamment issus de nos écoles partenaires :

Rzeszów University of Technology

Warsaw University of Technology

Poznań University of Technology

Les étudiants participeront en ligne (remote mode) à la problématique cybersécurité proposée par OPMobility (ex-Plastic Omnium), avec un coaching en anglais assuré par nos experts internationaux.

Une belle opportunité de vivre une expérience internationale, de travailler sur un vrai cas d’entreprise et de développer ses compétences en innovation, cybersécurité et travail d’équipe !

À propos de l’IPSA

Depuis plus de 60 ans, l’IPSA forme les ingénieurs de demain dans les domaines de l’air, de l’espace et des nouvelles mobilités. Aujourd’hui, les technologies aéronautiques et spatiales s’étendent bien au-delà des cieux, avec des applications sur terre, sur et sous l’eau. Répartie sur trois sites d’excellence à Paris, Toulouse et Lyon, l’IPSA propose un parcours d’ingénieur en 5 ans, un Bachelor en 3 ans, ainsi que des formations spécifiques telles que le MSc Aerospace Propulsion, le MSc Aéro IA & Cyber, et le MBA Ingénieur d’affaires en aéronautique et spatial en partenariat avec l’ISG. Avec une pédagogie résolument tournée vers l’international et en phase avec les besoins des entreprises du secteur, l’IPSA bénéficie de solides partenariats avec les acteurs civils et militaires de l’industrie. En connexion directe avec les décideurs et experts du domaine, nos étudiants sont prêts à transformer leur passion en carrière. L’IPSA recrute pour la formation ingénieurs en post-bac via le Concours Advance qui donne accès à 4 grandes écoles d’ingénieurs réparties sur 13 campus à travers la France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-06T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-07T18:00:00.000+01:00

https://soolvit.com/s3c-2025

Campus Cyber 5 – 7 Rue Bellini, 92800 Puteaux Puteaux 92800 Hauts-de-Seine