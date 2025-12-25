Hackathon Chimic Lab – Réfléchir à des solutions pour lutter contre la soumission chimique.

Pourquoi participer ?

La soumission chimique est un phénomène en recrudescence, aux conséquences graves. Ensemble, nous pouvons imaginer des solutions concrètes :

Outils de prévention

Campagnes de sensibilisation

Dispositifs techniques ou éducatifs

Comment se déroule la journée ?

Tables rondes pour favoriser l’intelligence collective

Méthodes d’idéation et de design thinking pour faire émerger des projets

Pitchs de 3 minutes en fin de journée devant un jury

Une marraine engagée

Nous aurons l’honneur d’accueillir Sandrine Josso, députée, qui partagera son témoignage et son engagement pour cette cause.

Votre présence compte !

Pour confirmer votre participation, merci de vous inscrire

CentraleSupélec au Féminin et le Cercle Olympe de Gouges a le plaisir de vous inviter à un événement citoyen et inclusif :

Le lundi 12 janvier 2026

de 09h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Maison des Alumnis 8, Rue Jean Goujon 75008 PARIS

https://association.centralesupelec-alumni.com/fr/group/centralesupelec-au-feminin-csa/73/calendar/hackathon-chimiclab-reflechir-a-des-solutions-pour-lutter-contre-la-soumission-chimique/2026/01/12/9575 +33612636527 gabriela.belaid@centraliens.net



