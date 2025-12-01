HACKATHON Tautavel
HACKATHON Tautavel vendredi 12 décembre 2025.
HACKATHON
Avenue Léon Jean Grégory Tautavel Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 09:00:00
fin : 2025-12-14 00:00:00
Date(s) :
2025-12-12
Du 12 au 14 décembre 2025, le Musée de Tautavel organise un hackathon ouvert à tous ! Trois jours pour imaginer des expériences innovantes et immersives autour de la préhistoire. Gratuit, avec inscription viens créer, tester et inventer le Tautavel de demain !
.
Avenue Léon Jean Grégory Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 07 76 contact@42perpignan.fr
English :
From December 12 to 14, 2025, the Musée de Tautavel is organizing a hackathon open to all! Three days to imagine innovative and immersive experiences around prehistory. Free, with registration: come and create, test and invent the Tautavel of tomorrow!
German :
Vom 12. bis 14. Dezember 2025 veranstaltet das Museum von Tautavel einen Hackathon, der für alle offen ist! Drei Tage lang können Sie sich innovative und immersive Erlebnisse rund um die Vorgeschichte ausdenken. Kostenlos, mit Anmeldung: Komm und kreiere, teste und erfinde das Tautavel von morgen!
Italiano :
Dal 12 al 14 dicembre 2025, il Musée de Tautavel organizza un hackathon aperto a tutti! Tre giorni per proporre esperienze innovative e immersive basate sulla preistoria. Gratuito, con registrazione: venite a creare, testare e inventare la Tautavel di domani!
Espanol :
Del 12 al 14 de diciembre de 2025, el Museo de Tautavel organiza un hackathon abierto a todos Tres días para idear experiencias innovadoras e inmersivas basadas en la prehistoria. Gratis, previa inscripción: ¡venga a crear, probar e inventar la Tautavel del mañana!
L’événement HACKATHON Tautavel a été mis à jour le 2025-11-10 par BIT DE TAUTAVEL