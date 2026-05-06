Hadra Trance Festival 2025 Plan d’eau de la Borde Vieure
Hadra Trance Festival 2025 Plan d’eau de la Borde Vieure jeudi 27 août 2026.
Vieure
Hadra Trance Festival 2025
Plan d’eau de la Borde La Borde Vieure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-27
Le Hadra Trance Festival 4 jours de fête et de musique non-stop, 3 scènes, plus de 150 artistes et un village.
Voyage solarpunk, entre musique et Futurs désirables.
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Plan d’eau de la Borde La Borde Vieure 03430 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 38 49 29 44 hadra@hadra.net
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English :
The Hadra Trance Festival: 4 days of non-stop party and music, 3 stages, over 150 artists and a village.
A solarpunk journey, between music and desirable futures.
L’événement Hadra Trance Festival 2025 Vieure a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme du Bocage bourbonnais