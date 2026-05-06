Hadra Trance Festival 2025 Plan d’eau de la Borde Vieure

Vieure

Hadra Trance Festival 2025

Plan d’eau de la Borde La Borde Vieure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-27

Le Hadra Trance Festival 4 jours de fête et de musique non-stop, 3 scènes, plus de 150 artistes et un village.

Voyage solarpunk, entre musique et Futurs désirables.

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Plan d’eau de la Borde La Borde Vieure 03430 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 38 49 29 44 hadra@hadra.net

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English :

The Hadra Trance Festival: 4 days of non-stop party and music, 3 stages, over 150 artists and a village.

A solarpunk journey, between music and desirable futures.

L’événement Hadra Trance Festival 2025 Vieure a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme du Bocage bourbonnais