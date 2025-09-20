Hadrien à Vasio Vocontiorum: le culte impérial d’un empereur voyageur Espace Culturel de Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine

Hadrien à Vasio Vocontiorum: le culte impérial d’un empereur voyageur Samedi 20 septembre, 17h30 Espace Culturel de Vaison-la-Romaine Vaucluse

Gratuit sans réservation

Début : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Le musée Théo Desplans conserve deux exceptionnelles statues du couple impérial Hadrien et Sabine. Lors de cette conférence, Lionel Sanchez, spécialiste de l’empereur Hadrien, s’attachera à explorer la manière dont la cité s’est inscrite dans le vaste système du culte impérial, qui visait à renforcer la loyauté envers l’empereur et à unir les populations autour de sa figure.

Conférence de Lionel Sanchez, Docteur en histoire et civilisation des mondes anciens

Espace Culturel de Vaison-la-Romaine 84110 VAISON-LA-ROMAINE Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

