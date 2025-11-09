HAENDEL LE MESSIE Rue Charles Steiner Belfort

Tarif : 12 EUR

Début : 2025-11-09 17:00:00

2025-11-09

Sous la direction de Jean-Michel Montornès, Arcanes s’associe avec l’orchestre symphonique du conservatoire Henry Dutilleux de Belfort (Ensemble des professeurs et grands élèves du troisième cycle) pour proposer une version raccourcie du Messie de Georg Friedrich Haendel avec les grands arias.

L’oratorio pour chœur, solistes et orchestre le plus célèbre du compositeur fut créé le 18 novembre à Dublin. Le public était si nombreux qu’on avait prié les dames de venir sans panier et les hommes sans épée. Après un début plus difficile à Londres, l’œuvre connut un succès ininterrompu et fut donnée trente-six fois du vivant du compositeur. Le texte du Messie compilé par Charles Jennens est remarquablement homogène et équilibré. Les trois parties qui le composent illustrent la vie du Christ, de sa naissance jusqu’à sa résurrection. La partition fait la part belle à la virtuosité chorale et aux airs de solistes qui explorent toutes la gamme des sentiments humains. Le choix toujours judicieux des couleurs orchestrales et vocales, la maîtrise de l’écriture polyphonique, la sensibilité particulière du compositeur contribuent à la perfection de cette œuvre au caractère unique. .

Belfort 90000 Territoire de Belfort

