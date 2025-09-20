Haendel, le temps retrouvé Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence

Samedi 20 septembre 2025 de 11h à 11h20, de 14h à 14h20 et de 16h à 16h20. Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Figure de la musique vocale du XVIIIe siècle, Haendel sublime la voix au cœur des Neun Deutsche Arien, incarnés par la soprano Kathrin Hottiger. Clavecin et violon sont également au premier plan de Café Zimmermann, à travers de superbes suites et sonates.

Composés 16 ans après son arrivée à Londres, les Neun Deutsche Arien font partie des rares textes allemands mis en musique par le compositeur saxon. De retour de son dernier voyage en Allemagne, où Haendel put dire adieu à sa mère, ces airs sont un élan intime vers sa langue maternelle. Un temps retrouvé dans la mélancolie des souvenirs, loin du grandiose et du spectaculaire qu’il affectionne dans ses opéras et oratorios.



Accompagnée par les talentueux musiciens et musiciennes de Café Zimmermann, la soprano Kathrin Hottiger nous émeut par l’authenticité de son interprétation, autant que sa sensibilité et sa puissance nous captivent. Délicatement présents entre chaque air, les mouvements instrumentaux mettent en lumière les sonorités du clavecin et du violon de Céline Frisch et Pablo Valetti, qui conversent avec la flûte, le violoncelle et le théorbe.



Un programme dédié aux meilleures pages que le musicien a consacrées à la musique de chambre.



Adagio de la Suite pour clavecin n°2 en fa majeur HWV 427

Allegro de la Sinfonia en si bémol majeur HWV 339

Largo de la Sonate en trio en sol mineur HWV 393

Aria Künft’ger Zeiten eitler Kummer HWV 202 tirée des Neun Deutsche Arien

Aria Das zitterde Glänzen der spielenden Wellen HWV 203 tirée des Neun Deutsche Arien

Chaconne de la Suite pour clavecin en do mineur HWV 446

Adagio de la Sinfonia en si bémol majeur HWV 339

Aria Süßer Blumen Ambraflocken HWV 204 tirée des Neun Deutsche Arien

Menuet de la Suite pour clavecin n°1 en si bémol majeur HWV 434

Adagio de la Sonate en trio en fa majeur HWV 392

Aria Süße Stille, sanfte Quelle HWV 205 tirée des Neun Deutsche Arien

Andante et Allegro de la Sonate en trio en si bémol majeur HWV 388

Aria Die ihr ausdunklen Grüften HWV 208 tirée des Neun Deutsche Arien



Kathrin Hottiger, soprano

Karel Valter, flûte

Pablo Valetti, violon

Petr Skalka, violoncelle

Céline Frisch, clavecin



Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 87 89 75 cafezimmermann@gmail.com

English :

A leading figure in 18th-century vocal music, Handel sublimates the voice at the heart of the Neun Deutsche Arien, played by soprano Kathrin Hottiger. Harpsichord and violin are also at the forefront of Café Zimmermann, with superb suites and sonatas.

German :

Händels Neun Deutsche Arien, die von der Sopranistin Kathrin Hottiger verkörpert werden, sind ein Meilenstein der Vokalmusik des 18. Jahrhunderts. Auch Cembalo und Violine stehen bei Café Zimmermann im Vordergrund, mit wunderschönen Suiten und Sonaten.

Italiano :

Figura di spicco della musica vocale del XVIII secolo, Handel sublima la voce nel cuore delle Neun Deutsche Arien, interpretate dal soprano Kathrin Hottiger. Anche il clavicembalo e il violino sono in prima linea al Café Zimmermann, in superbe suite e sonate.

Espanol :

Figura destacada de la música vocal del siglo XVIII, Haendel sublima la voz en el corazón de las Neun Deutsche Arien, interpretadas por la soprano Kathrin Hottiger. El clave y el violín están también en primera línea del Café Zimmermann, en soberbias suites y sonatas.

