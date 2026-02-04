Haendel l’italien Airs et duos d’opéras et de cantates Place Notre Dame du Mont Marseille 6e Arrondissement

Haendel l’italien Airs et duos d’opéras et de cantates

Vendredi 6 mars 2026 à partir de 20h30. Place Notre Dame du Mont Eglise Notre-Dame du Mont Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Lors de son séjour en Italie entre 1706 et 1710, le jeune Haendel s’imprègne d’un art lyrique flamboyant qui marquera toute sa carrière. À Rome, Florence ou Venise, il découvre la grâce du bel canto et la forme de l’aria da capo,offrant au chant une liberté ornementale inédite.



De cette immersion naît un style où la virtuosité vocale rencontre la puissance dramatique. Cantates et extraits d’opéras, brillamment enlevés par Orfeo Futuro, montrent de manière éloquente comment Haendel fusionne le souffle dramatique italien avec la rigueur contrapuntique allemande et le goût anglais pour la clarté métissage unique, musique cosmopolite qui élève le modèle italien en un langage universel.



‍En collaboration avec l’Istituto Italiano di Cultura de Marseille



de Aminta e Fillide



Ouverture



Récitatif Arresta il passo (Aminta)



Air Fermati (Aminta)



Récitatif Tu mi chiami crudele (Fillide et Aminta)



Air Fiamma bella (Fillide)



Récitatif Credi a miei detti (Fillide et Aminta)



Air Forse che un giorno (Aminta)



Récitatif Invano invan presumi (Fillide)



Air Fu scherzo fu gioco (Fillide)



Récitatif Libero piè fugga dal laccio (Fillide et Aminta)



Air Se vago rio (Aminta)



Récitatif et air Sento che il Dio bambin (Fillide)



Récitatif et air Al dispetto di sorte (Aminta)



Récitatif et air È un foco quel d’amore (Fillide)



Air Per abbattere ilrigore (Fillide et Aminta)



‍

Passacaglia de Ariodante



Un pensiero nemico di pace







Sonate 3 (Sarabanda, Allemanda,Sarabanda)



de Giulio Cesare



Svegliatevi nel core



de Rinaldo



Scherzano sul tuo volto



‍ .

English :

Italian Handel Arias and duets from operas and cantatas at Notre-Dame du Mont church

