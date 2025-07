HAENDEL – RINALDO – ABBATIALE DE LA SAINTE TRINITE Fecamp

HAENDEL – RINALDO – ABBATIALE DE LA SAINTE TRINITE Fecamp jeudi 7 août 2025 .

HAENDEL – RINALDO Début : 2025-08-07 à 20:30. Tarif : – euros.

Rinaldo est sans doute l’un des plus célèbres opéras de Haendel. Il marque un moment clé dans la carrière du compositeur en raison de son succès immédiat et de son influence sur le développement de l’opéra baroque anglais. La virtuosité des airs martiaux d’Argante et celle des airs furieux d’Armide rivalisent avec les airs lents, célèbres et sublimes des amoureux, Lascia ch’io pianga et Cara sposa. Bertrand Cuiller dirige la fine fleur du chant français et son ensemble Le Caravansérail sur instruments anciens pour un concert événement dans l’Abbatiale de La Trinité de Fécamp.«Il suffit d’entendre une fois le talentueux claveciniste Bertrand Cuiller et son jeune ensemble baroqueLe Caravansérail pour avoir envie de les suivre dans tous leurs projets.» Télérama

ABBATIALE DE LA SAINTE TRINITE PLACE DES DUCS RICHARD 76400 Fecamp 76