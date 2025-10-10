HAENDEL : THEODORA – CHAPELLE ROYALE Versailles

HAENDEL : THEODORA Début : 2025-10-10 à 20:00. Tarif : – euros.

CHATEAU VERSAILLES SPECTACLES PRÉSENTE : HAENDEL : THEODORARefusant de se sacrifier à Vénus, la jeune chrétienne Theodora est condamnée par les Romains à la prostitution avant de mourir en martyre. Loin de l’héroïsme flamboyant d’un Jules César, Haendel déploie ici, dans l’un de ses derniers oratorios, une émotion d’une profondeur bouleversante. Portée par une musique élégiaque et fervente, Theodora transcende le drame intime en véritable méditation spirituelle. Thomas Dunford, à la tête de son ensemble Jupiter, s’empare de cette œuvre avec une sensibilité rare. Pour incarner les rôles centraux, deux cantatrices et tragédiennes d’exception : Lea Desandre, dans le rôle-titre, et Véronique Gens, pour un duo au sommet de l’intensité dramatique.

CHAPELLE ROYALE PLACE D’ARMES 78000 Versailles 78