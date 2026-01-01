Hag’Run Haguenau
Hag’Run Haguenau vendredi 16 janvier 2026.
Hag’Run
Haguenau Bas-Rhin
Vendredi 2026-01-16 18:30:00
Envie de courir en groupe et de faire des rencontres ? Rejoins nous tous les vendredis à 18h30 au Parc des Sports de Haguenau !
Au programme, un parcours de 5 à 8 km, accessible à tous, où chacun court à son rythme. Aucune inscription, c’est gratuit, juste du fun des runs et une bonne ambiance !
Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 7 86 08 49 50 haguenau.running@gmail.com
English :
Want to run in a group and meet new people? Join us every Friday at 6.30pm at the Parc des Sports in Haguenau!
