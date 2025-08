Haguenau, de parcs en parcs Haguenau

Place Charles de Gaulle Haguenau Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-08-02 09:00:00

fin : 2025-08-02 11:30:00

2025-08-02

Claude des P’tits Randonneurs d’Alsace propose une balade commentée de 7 km sans difficulté autour des parcs de la ville, permettant de découvrir la nature, les arbres, les fleurs, et l’histoire des parcs.

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour !

L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Claude des P’tits Randonneurs d’Alsace propose une balade commentée de 7 km sans difficulté autour des parcs intra et extra muros de la ville. À chaque pas, ce circuit emmène à la découverte de la nature environnante. Le chant des oiseaux accompagne la promenade, créant une symphonie apaisante. Chaque parc a son charme unique, entre jardins fleuris, lieux de quiétude et aires de jeux animées. Cette escapade culturelle est l’occasion d’en savoir davantage sur l’origine et l’histoire des parcs de la ville. A chaque coin de rue, Claude en profitera pour présenter les trésors patrimoniaux qui nous entourent. N’oubliez pas de porter des chaussures de marche confortables, un chapeau et de vous munir d’une gourde. Les audiophones sont fournis par l’Office de Tourisme. .

Place Charles de Gaulle Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 99 tourisme@agglo-haguenau.fr

English :

Claude des P?tits Randonneurs d?Alsace offers an easy 7 km guided walk around the city’s parks, to discover nature, trees, flowers and the history of the parks.

German :

Claude des P?tits Randonneurs d?Alsace bietet eine kommentierte Wanderung von 7 km ohne Schwierigkeitsgrad rund um die Parks der Stadt an, bei der man die Natur, die Bäume, die Blumen und die Geschichte der Parks entdecken kann.

Italiano :

Claude des P?tits Randonneurs d’Alsace propone una facile passeggiata guidata di 7 km nei parchi della città per scoprire la natura, gli alberi, i fiori e la storia dei parchi.

Espanol :

Claude des P?tits Randonneurs d?Alsace ofrece un sencillo paseo guiado de 7 km por los parques de la ciudad para descubrir la naturaleza, los árboles, las flores y la historia de los parques.

