HAIDEN HENDERSON – SUPERSONIC RECORDS Paris

HAIDEN HENDERSON Début : 2025-09-15 à 20:00. Tarif : – euros.

LIVE NATION PRESENTE : HAIDEN HENDERSONAchat limité à 8 billets par commande.Haiden Henderson est une étoile montante de la pop, reconnu pour ses mélodies vibrantes, ses paroles évocatrices et son charisme incontestable sur scène. Mêlant l’énergie entraînante de la pop moderne à une touche de rock rafraîchissante, ce natif du nord de la Californie s’est rapidement imposé sur la scène musicale.Ses performances live dynamiques l’ont conduit à travers tout le pays, en tête d’affiche de concerts à guichets fermés ou en première partie d’artistes de renom tels que Landon Barker, Emei, MICO ou encore Chandler Leighton. Haiden captive le public avec des sets électrisants et une connexion sincère avec ses fans, nourrissant ainsi la croissance fulgurante de sa communauté fidèle, la Haider Nation .Des refrains inoubliables de hell of a good time à sweat, sa musique plonge les auditeurs dans un univers mêlant exaltation juvénile et introspection. Avec une fanbase en constante expansion et des performances scéniques percutantes, Haiden Henderson n’est pas seulement un artiste à suivre — c’est une voix en devenir emblématique de sa génération.

SUPERSONIC RECORDS 9 RUE BISCORNET 75012 Paris 75