Haïdouti Orkestar | Musique l’Archipel Fouesnant

Haïdouti Orkestar | Musique l’Archipel Fouesnant jeudi 16 octobre 2025.

Haïdouti Orkestar | Musique

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 20:30:00

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

Depuis 20 ans, Haïdouti Orkestar pérégrine aux confins des Balkans, de la Turquie et de l’Orient. Cette fanfare composée de musicien·ne·s venu·e·s de Turquie, de France, de Roumanie et de Serbie brasse les cultures pour partager l’amour des musiques et des peuples. Tantôt aux côtés du trompettiste Ibrahim Maalouf (le groupe l’accompagne régulièrement en tournée), tantôt seule, elle se veut être l’ambassadrice d’une France métissée.

Cuivres flamboyants, accordéon virtuose, voix suave. Des mélodies traditionnelles côtoient des morceaux groovy et modernes, fruit d’un travail de composition original. Joie et mélancolie, colère et espoir se côtoient dans une musique résolument dansante.

Dans le cadre d’un temps fort consacré à la Turquie .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 20 24

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Haïdouti Orkestar | Musique Fouesnant a été mis à jour le 2025-09-04 par OT FOUESNANT LES GLENAN