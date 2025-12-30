HAIDOUTI ORKESTAR STEVEN REINHARDT – HAIDOUTI ORKESTAR STEVEN REINHARDT QUA LES DOCKS Cahors

HAIDOUTI ORKESTAR STEVEN REINHARDT – HAIDOUTI ORKESTAR STEVEN REINHARDT QUA Début : 2026-01-23 à 21:00. Tarif : – euros.

Comme un signe, le vendredi 23 janvier 2026 est une date de bonne augure, jour de l’anniversaire de la naissance de Django Reinhardt il y a 116 ans ! Promesse d’une soirée incroyable avec Haïdouti Orkestar et Steven Reinhardt Quartet…22h30 – HAÏDOUTI ORKESTAR, Turkish & Gypsy Brass BandCuivres flamboyants, accordéon virtuose, voix suave, le brass band Haïdouti Orkestar pérégrine depuis 15 ans aux confins des Balkans, de la Turquie et de l’Orient pour partager l’amour des musiques et des peuples. Naviguant entre chanson azérie, arménienne ou syro-libanaise, le groupe est le parfait ambassadeur d’une France métissée. Leur talent les a propulsés aux côtés d’Ibrahim Maalouf. Désormais, ce sont eux qui brillent au milieu des projecteurs, et c’est amplement mérité !le Haïdouti Orkestar se veut l’ambassadeur d’une France métissée. A l’heure de la tentation du repli sur soi et des discours de haine, le groupe réaffirme son gout et son engagement pour le brassage des cultures. Quand certains érigent des murs à leurs frontières, Haïdouti, lui, les transcende.21h – STEVEN REINHARDT QUARTETSteven Reinhardt est un guitariste et compositeur français de jazz manouche et de swing gitan. Il est issu d’une famille de musiciens et a commencé à apprendre la musique très jeune, d’abord le piano avec son père, puis la guitare avec son grand-père, Jim Ways, et son oncle, Angelo Debarre. Reinhardt a ainsi grandi en étant immergé dans la musique, ce qui a forgé son style unique et éclectique.Le deuxième album de Reinhardt, Thaissy Bolero , est un mélange parfait de rétro et de moderne, avec des compositions et des reprises qui évoquent à la fois des siècles d’histoire culturelle manouche et l’esprit contemporain. L’artiste a collaboré avec des musiciens renommés tels que Tchavolo Schmidt, Adrien Moignard et Serge Krief, et est régulièrement invité à des événements célébrant la mémoire de Django Reinhardt, son illustre cousin.Le style de Steven est souvent décrit comme magique, un mélange de thèmes universels et de sons intemporels qui transportent les auditeurs dans un voyage musical envoûtant. Son talent a été reconnu par de nombreux fans et critiques, et il est considéré comme un prodige de la guitare gipsy.Steven REINHARDT : guitare leaderAlban CHAPELLE : sax altoSimone MAGLIOZZI : guitare rythmiqueThierry CHANTELOUP : contrebasse

LES DOCKS 430 ALLEE DES SOUPIRS 46000 Cahors 46