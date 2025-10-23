Haie, graines et fruits d’automne Le Minihic-sur-Rance
Haie, graines et fruits d’automne Le Minihic-sur-Rance jeudi 23 octobre 2025.
Haie, graines et fruits d’automne
Rendez-vous donné à l’inscription. Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 14:00:00
fin : 2025-10-23 16:30:00
Date(s) :
2025-10-23
L’automne est la saison privilégiée pour découvrir baies et autres petits fruits, et éveiller vos papilles.
Le lieu de rendez-vous sera donné à l’inscription. .
Rendez-vous donné à l’inscription. Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 96 87 00 40
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Haie, graines et fruits d’automne Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2025-09-06 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme