Haies bocagères, du vivant au bâti, une causerie de Gustave Rémon, charpentier Salle de convivialité Saint-Jean-le-Thomas

Informations pratiques

Saint-Jean-le-Thomas

Haies bocagères, du vivant au bâti, une causerie de Gustave Rémon, charpentier

Salle de convivialité 56 rue du Général de Gaulle Saint-Jean-le-Thomas Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Une simple poutre raconte une histoire de notre territoire.

Le bois de haie, par ses imperfections, témoigne de sa vie d’arbre vivant, des saisons traversées, de la symbiose avec ses voisins, des gestes des hommes qui ont pris soin de la haie.

Gustave Rémon révèle les traces d’une transformation de l’arbre en élément structurant d’un bâtiment. .

Salle de convivialité 56 rue du Général de Gaulle Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie +33 6 89 29 20 29 emmanuel.geoffray@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Haies bocagères, du vivant au bâti, une causerie de Gustave Rémon, charpentier

L’événement Haies bocagères, du vivant au bâti, une causerie de Gustave Rémon, charpentier Saint-Jean-le-Thomas a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MSM Normandie – BIT Genêts