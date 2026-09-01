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AGENDA · Saint-Jean-le-Thomas

Haies bocagères, du vivant au bâti, une causerie de Gustave Rémon, charpentier Salle de convivialité Saint-Jean-le-Thomas

vendredi 18 septembre 2026 · Salle de convivialité · Saint-Jean-le-Thomas

Haies bocagères, du vivant au bâti, une causerie de Gustave Rémon, charpentier Salle de convivialité Saint-Jean-le-Thomas

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle de convivialité
Adresse
56 rue du Général de Gaulle
Ville
50530 Saint-Jean-le-Thomas
Département
Manche
Tarif

Saint-Jean-le-Thomas

Haies bocagères, du vivant au bâti, une causerie de Gustave Rémon, charpentier

Salle de convivialité 56 rue du Général de Gaulle Saint-Jean-le-Thomas Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Une simple poutre raconte une histoire de notre territoire.
Le bois de haie, par ses imperfections, témoigne de sa vie d’arbre vivant, des saisons traversées, de la symbiose avec ses voisins, des gestes des hommes qui ont pris soin de la haie.
Gustave Rémon révèle les traces d’une transformation de l’arbre en élément structurant d’un bâtiment.   .

Salle de convivialité 56 rue du Général de Gaulle Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie +33 6 89 29 20 29  emmanuel.geoffray@gmail.com

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English : Haies bocagères, du vivant au bâti, une causerie de Gustave Rémon, charpentier

L’événement Haies bocagères, du vivant au bâti, une causerie de Gustave Rémon, charpentier Saint-Jean-le-Thomas a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MSM Normandie – BIT Genêts

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