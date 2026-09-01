Haies bocagères, du vivant au bâti, une causerie de Gustave Rémon, charpentier Salle de convivialité Saint-Jean-le-Thomas
vendredi 18 septembre 2026 · Salle de convivialité · Saint-Jean-le-Thomas
Informations pratiques
Saint-Jean-le-Thomas
Haies bocagères, du vivant au bâti, une causerie de Gustave Rémon, charpentier
Salle de convivialité 56 rue du Général de Gaulle Saint-Jean-le-Thomas Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18 22:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Une simple poutre raconte une histoire de notre territoire.
Le bois de haie, par ses imperfections, témoigne de sa vie d’arbre vivant, des saisons traversées, de la symbiose avec ses voisins, des gestes des hommes qui ont pris soin de la haie.
Gustave Rémon révèle les traces d’une transformation de l’arbre en élément structurant d’un bâtiment. .
Salle de convivialité 56 rue du Général de Gaulle Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie +33 6 89 29 20 29 emmanuel.geoffray@gmail.com
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English : Haies bocagères, du vivant au bâti, une causerie de Gustave Rémon, charpentier
L’événement Haies bocagères, du vivant au bâti, une causerie de Gustave Rémon, charpentier Saint-Jean-le-Thomas a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MSM Normandie – BIT Genêts