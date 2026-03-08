Haies et vergers Des trésors de biodiversité

Gunstett Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

À l’ombre de la haie ou dans le creux de l’arbre fruitier se cache une vie sauvage insoupçonnée. Du hérisson à la fouine, de l’orvet au loir, de l’aubépine au pommier, ces milieux semi-naturels sont des sanctuaires pour la faune et la flore. Ils font tout à la fois office de zone de refuge, de site d’alimentation et de pollinisation, de lieu de reproduction et de couloir de circulation. Qualifiés de nature ordinaire, haies et vergers traditionnels sont néanmoins menacés. De fait, ces trésors de biodiversité méritent un coup de projecteur car, outre leur rôle d’accueil pour la faune et la flore, ils nous rendent de nombreux services… 0 .

Gunstett 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67 agendacine@gmail.com

English :

In the shade of a hedge or in the hollow of a fruit tree, unsuspected wildlife is hiding. In fact, these treasures of biodiversity deserve a spotlight because, in addition to their role as a home for flora and fauna, they provide us with many services? Registration by 12 noon on 27/03.

L’événement Haies et vergers Des trésors de biodiversité Gunstett a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme de l’Alsace Verte