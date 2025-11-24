Hailhe de Nadau Route de la Sablière Bénesse-lès-Dax

Hailhe de Nadau

Route de la Sablière Moulin à vent Bénesse-lès-Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Venez découvrir cette tradition gasconne, du feu de Noël !

Organisée par Les ailes bénessoises .

Au programme (dès 18h45)

– Feu de la Saint-Jean d’Hiver (Hailhe de Nadau)

– Buvette (vin chaud, bière, jus de fruits) et restauration (sandwiches, frites, pastis)

Services

Stationnement parking du moulin ou parking de la salle Auguste Duhau .

Route de la Sablière Moulin à vent Bénesse-lès-Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Hailhe de Nadau

German : Hailhe de Nadau

Italiano :

Espanol : Hailhe de Nadau

L’événement Hailhe de Nadau Bénesse-lès-Dax a été mis à jour le 2025-11-23 par OT Grand Dax