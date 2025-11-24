Hailhe de Nadau Route de la Sablière Bénesse-lès-Dax
samedi 27 décembre 2025.
Hailhe de Nadau
Route de la Sablière Moulin à vent Bénesse-lès-Dax Landes
Début : 2025-12-27
fin : 2025-12-27
2025-12-27
Venez découvrir cette tradition gasconne, du feu de Noël !
Organisée par Les ailes bénessoises .
Au programme (dès 18h45)
– Feu de la Saint-Jean d’Hiver (Hailhe de Nadau)
– Buvette (vin chaud, bière, jus de fruits) et restauration (sandwiches, frites, pastis)
Services
Stationnement parking du moulin ou parking de la salle Auguste Duhau .
Route de la Sablière Moulin à vent Bénesse-lès-Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine
