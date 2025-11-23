Hailhe de Nadau Pontonx-sur-l’Adour
Hailhe de Nadau Pontonx-sur-l’Adour vendredi 19 décembre 2025.
Hailhe de Nadau
Pontonx-sur-l’Adour Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
2025-12-19
A 17h00 Ludothèque et Discothèque de Noël suivies de la balade avec le Père-Noël !
A 18h30 Embrasement de la Hailhe sur le parking des Arènes
19h Soirée graisserons offerte par la Régie des Fêtes, en musique !
Attendue avec impatience, la Hailhe de Nadau, organisée par le service périscolaire, revient cette année, pour permettre à tous les enfants de fêter les vacances et Noël !
A 17h00 Ludothèque et Discothèque de Noël suivies de la balade avec le Père-Noël !
A 18h30 Embrasement de la Hailhe sur le parking des Arènes
19h Soirée graisserons offerte par la Régie des Fêtes, en musique ! .
Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 20 13
English : Hailhe de Nadau
5:00 pm: Ludotheque and Christmas Disco followed by a ride with Santa Claus!
6.30pm: Hailhe fireworks in the Arènes parking lot
7pm: Greisserons evening with music, courtesy of the Régie des Fêtes!
German : Hailhe de Nadau
Um 17.00 Uhr: Spielothek und Weihnachtsdisko, gefolgt von einem Spaziergang mit dem Weihnachtsmann!
Um 18.30 Uhr: Anzünden der Hailhe auf dem Parkplatz der Arena
19:00 Uhr: Von der Régie des Fêtes angebotener Abend graisserons mit Musik!
Italiano :
Alle 17.00: Ludoteca e discoteca natalizia seguita da una passeggiata con Babbo Natale!
Ore 18.30: Fuochi d’artificio di Hailhe nel parcheggio di Arènes
ore 19.00: serata Greisserons offerta dalla Régie des Fêtes, con musica!
Espanol : Hailhe de Nadau
17.00 h: Ludoteca y discoteca navideña, seguidas de un paseo con Papá Noel
18.30 h: fuegos artificiales de Hailhe en el aparcamiento de Arènes
19.00 h: Velada Greisserons ofrecida por la Régie des Fêtes, ¡con música!
