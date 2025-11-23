Hailhe de Nadau

Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

A 17h00 Ludothèque et Discothèque de Noël suivies de la balade avec le Père-Noël !

A 18h30 Embrasement de la Hailhe sur le parking des Arènes

19h Soirée graisserons offerte par la Régie des Fêtes, en musique !

Attendue avec impatience, la Hailhe de Nadau, organisée par le service périscolaire, revient cette année, pour permettre à tous les enfants de fêter les vacances et Noël !

Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 20 13

English : Hailhe de Nadau

5:00 pm: Ludotheque and Christmas Disco followed by a ride with Santa Claus!

6.30pm: Hailhe fireworks in the Arènes parking lot

7pm: Greisserons evening with music, courtesy of the Régie des Fêtes!

German : Hailhe de Nadau

Um 17.00 Uhr: Spielothek und Weihnachtsdisko, gefolgt von einem Spaziergang mit dem Weihnachtsmann!

Um 18.30 Uhr: Anzünden der Hailhe auf dem Parkplatz der Arena

19:00 Uhr: Von der Régie des Fêtes angebotener Abend graisserons mit Musik!

Italiano :

Alle 17.00: Ludoteca e discoteca natalizia seguita da una passeggiata con Babbo Natale!

Ore 18.30: Fuochi d’artificio di Hailhe nel parcheggio di Arènes

ore 19.00: serata Greisserons offerta dalla Régie des Fêtes, con musica!

Espanol : Hailhe de Nadau

17.00 h: Ludoteca y discoteca navideña, seguidas de un paseo con Papá Noel

18.30 h: fuegos artificiales de Hailhe en el aparcamiento de Arènes

19.00 h: Velada Greisserons ofrecida por la Régie des Fêtes, ¡con música!

