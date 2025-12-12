Hailhe de Nadau

Tartas Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Venez profiter d’un moment entre amis ou en famille autour de la traditionnelle Hailhe de Nadau animée par la Banda Los Picaros

Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 41 06

English :

Come and enjoy a moment with friends or family around the traditional Hailhe de Nadau animated by the Banda Los Picaros

L’événement Hailhe de Nadau Tartas a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Tartas