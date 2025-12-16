Haille de Nadau

Place du Foirail Montfort-en-Chalosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Revivez le traditionnel feu de Noël.

Revivez le traditionnel feu de Noël.

Dans chaque maison, le maître des lieux, accompagné de sa famille, fait le tour de la propriété tenant en main lo halha allumée afin de faire fuir les sorciers et les esprits malins, et de s’assurer de bonnes récoltes.

Pour porter bonheur à toute la maisonnée, on dépose dans l’âtre lo soc de Nadau (la bûche de Noël) qui devra durer jusqu’au 1er janvier. Cette expression s’inscrit dans la pratique, largement répandue en Europe, dans le passé, des feux solsticiaux. .

Place du Foirail Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 60 12

English : Haille de Nadau

Relive the traditional Christmas fire.

L’événement Haille de Nadau Montfort-en-Chalosse a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Terres de Chalosse