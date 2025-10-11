Haïnots, la petite Arménie à Romans Maison du patrimoine Maison du Mouton Romans-sur-Isère

Haïnots, la petite Arménie à Romans Maison du patrimoine Maison du Mouton Romans-sur-Isère samedi 11 octobre 2025.

Haïnots, la petite Arménie à Romans

Maison du patrimoine Maison du Mouton 5 Rue du Mouton Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 14:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

VISITE URBAINE

.

Maison du patrimoine Maison du Mouton 5 Rue du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

URBAN VISIT

German :

URBANER BESUCH

Italiano :

VISITA URBANA

Espanol :

VISITA URBANA

L’événement Haïnots, la petite Arménie à Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-07-31 par Valence Romans Tourisme