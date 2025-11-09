HAIR ARTIST AWARDS Centre des Expositions Le Mans

HAIR ARTIST AWARDS

Centre des Expositions 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Les Hair Artist Awards c’est chaque année 500 compétiteurs venus de toute la France représentant près de 150 Centres de Formation. Leur objectif ? Se surpasser pour gravir les échelons des 3 épreuves qualificatives pour obtenir le titre tant convoité de Meilleur Apprenti Coiffeur de France !

C’est aussi des professionnels, formateurs, maitres d’apprentissage… Tous les acteurs de la profession se réunissent lors de cette journée pour mettre en valeur notre beau métier qu’est la coiffure !

Pour cette 4ème édition, nous vous donnons rendez-vous le 9 Novembre 2025 au Centre des Expositions du Mans en partenariat avec L’Oréal Professionnel, pour une édition exceptionnelle… avec pleins de nouveautés ! Restez connectés (Insta @hairartistawards)

NOUVEAU DÉCOUVREZ LE CONCOURS BARBER ARTIST AWARDS

Pour la première édition, les Barber Artist Awards auront lieu le 9 Novembre 2025 au Mans.

Attention, si vous êtes inscrit au concours Hair Artist Awards, vous ne pouvez pas participer au concours Barber. .

Centre des Expositions 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 72 51 00 cem@lemans-centrexpos.com

