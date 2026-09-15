HAIR ARTIST AWARDS Centre des Expositions Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

HAIR ARTIST AWARDS

Centre des Expositions 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Les Hair Artist Awards c’est chaque année 500 compétiteurs venus de toute la France représentant près de 150 Centres de Formation. Leur objectif ? Se surpasser pour gravir les échelons des 3 épreuves qualificatives pour obtenir le titre tant convoité de Meilleur Apprenti Coiffeur de France !

C’est aussi des professionnels, formateurs, maitres d’apprentissage… Tous les acteurs de la profession se réunissent lors de cette journée pour mettre en valeur notre beau métier qu’est la coiffure !

Pour cette 5ème édition, nous vous donnons rendez-vous le 8 Novembre 2026 au Centre des Expositions du Mans pour une édition exceptionnelle… avec pleins de nouveautés ! Restez connectés (Insta @hairartistawards) .

Centre des Expositions 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 72 51 00 cem@lemans-centrexpos.com

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L’événement HAIR ARTIST AWARDS Le Mans a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Le Mans