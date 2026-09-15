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HAIR ARTIST AWARDS Centre des Expositions Le Mans

dimanche 8 novembre 2026 · Centre des Expositions · Le Mans

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Lieu
Centre des Expositions
Adresse
1, avenue du Parc des Expositions
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

HAIR ARTIST AWARDS

Centre des Expositions 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-08

Les Hair Artist Awards c’est chaque année 500 compétiteurs venus de toute la France représentant près de 150 Centres de Formation. Leur objectif ? Se surpasser pour gravir les échelons des 3 épreuves qualificatives pour obtenir le titre tant convoité de Meilleur Apprenti Coiffeur de France !

C’est aussi des professionnels, formateurs, maitres d’apprentissage… Tous les acteurs de la profession se réunissent lors de cette journée pour mettre en valeur notre beau métier qu’est la coiffure !

Pour cette 5ème édition, nous vous donnons rendez-vous le 8 Novembre 2026 au Centre des Expositions du Mans pour une édition exceptionnelle… avec pleins de nouveautés ! Restez connectés (Insta @hairartistawards)   .

Centre des Expositions 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 72 51 00  cem@lemans-centrexpos.com

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English :

L’événement HAIR ARTIST AWARDS Le Mans a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Le Mans

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