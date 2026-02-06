HAIR & BEAUTY

Route de la Foire Pérols Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-02-15

Après une première édition remarquée, Hair & Beauty Montpellier revient en 2026 au Parc des Expositions de Montpellier et affirme plus que jamais son ambition devenir le rendez

vous professionnel de référence pour les acteurs de la coiffure et de l’esthétique en Occitanie

Après une première édition remarquée, Hair & Beauty Montpellier revient en 2026 au Parc des Expositions de Montpellier et affirme plus que jamais son ambition devenir le rendez

vous professionnel de référence pour les acteurs de la coiffure et de l’esthétique en Occitanie

Pensé comme un événement B2B à forte valeur ajoutée, Hair & Beauty Montpellier s’adresse aux professionnels et futurs pros du secteur, désireux de s’informer, d’échanger et de s’inspirer au contact des marques, experts et formateurs qui façonnent les évolutions du marché.

Deux jours pour

découvrir les tendances et innovations produits,

assister à des démonstrations techniques et prises de parole expertes,

rencontrer des marques reconnues et de nouveaux acteurs du secteur,

développer son réseau et nourrir sa pratique professionnelle.

Inscriptions gratuites et obligatoires Salon réservé aux professionnels et étudiants de la filière. .

Route de la Foire Pérols 34470 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After a highly acclaimed first edition, Hair & Beauty Montpellier returns to the Parc des Expositions de Montpellier in 2026, confirming its ambition more than ever: to become the leading

the benchmark professional event for hairdressing and beauty professionals in the Occitanie region

L’événement HAIR & BEAUTY Pérols a été mis à jour le 2026-02-02 par 34 OT MONTPELLIER