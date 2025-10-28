Haiti à Paris restaurant rizdjondjon Paris
mardi 28 octobre 2025.
Seul.e ou célibataire, en couple ou entre ami.e.s, venez
découvrir une danse de couple tropicale des Caraïbes et plus précisément
d’Haïti en plein cœur de Paris.
Prenons
l’exemple de Nelly. Elle pratique le modern jazz, la danse classique, mais
aussi des danses afros.
Elle a
décidé, seule et donc débutante, de venir apprendre le konpa ou compas.
Le compas ou
konpa est une musique envoûtante d’Haïti. Cette musique vous saisit le cœur et
les tripes. Conséquence, elle vous fait bouger et vous rend heureux.se.
Cette danse
konpa, à la fois sensuelle et technique, a des codes et s’apprend. TOUS LES
MARDIS, nous vous proposons des cours de konpa débutant dans un restaurant
haïtien sur Paris. Le programme se décompose comme suit:
- Manger haïtien
- Apprendre le konpa
- Danser dans une soirée qui suit
le cours
Haiti, dite la perle des caraïbes, parfait mélange de modernité, d’Afrique et des Antilles, a une culture immense;
Pour la découvrir: tous les mardis, venez profiter des cours de danse konpa et venez manger de bons plats haitiens faits maison.
Du mardi 28 octobre 2025 au jeudi 31 décembre 2026 :
mardi
de 20h00 à 23h59
payant
10E le cours le cours konpa
soirée gratuite sur inscription
Public adultes.
restaurant rizdjondjon 291 rue saint denis 75019 Paris
https://www.billetweb.fr/cours-et-soiree-konpa-tous-les-mardis +33651967351