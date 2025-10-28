Haiti à Paris restaurant rizdjondjon Paris

Seul.e ou célibataire, en couple ou entre ami.e.s, venez

découvrir une danse de couple tropicale des Caraïbes et plus précisément

d’Haïti en plein cœur de Paris.

Prenons

l’exemple de Nelly. Elle pratique le modern jazz, la danse classique, mais

aussi des danses afros.

Elle a

décidé, seule et donc débutante, de venir apprendre le konpa ou compas.

Le compas ou

konpa est une musique envoûtante d’Haïti. Cette musique vous saisit le cœur et

les tripes. Conséquence, elle vous fait bouger et vous rend heureux.se.

Cette danse

konpa, à la fois sensuelle et technique, a des codes et s’apprend. TOUS LES

MARDIS, nous vous proposons des cours de konpa débutant dans un restaurant

haïtien sur Paris. Le programme se décompose comme suit:

Manger haïtien

Apprendre le konpa

Danser dans une soirée qui suit

le cours

Haiti, dite la perle des caraïbes, parfait mélange de modernité, d’Afrique et des Antilles, a une culture immense;



Pour la découvrir: tous les mardis, venez profiter des cours de danse konpa et venez manger de bons plats haitiens faits maison.

Du mardi 28 octobre 2025 au jeudi 31 décembre 2026 :

mardi

de 20h00 à 23h59

payant

10E le cours le cours konpa

soirée gratuite sur inscription

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-28T21:00:00+01:00

fin : 2026-12-30T00:59:00+01:00

restaurant rizdjondjon 291 rue saint denis 75019 Paris

https://www.billetweb.fr/cours-et-soiree-konpa-tous-les-mardis +33651967351