« Haïti, au coeur de l’enfer » – Gaël TURINE, Amphi 9 – Faculté de Médecine, Nantes

« Haïti, au coeur de l'enfer » – Gaël TURINE

Depuis 2018, et plus encore depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021, la situation sécuritaire en Haïti ne cesse de se détériorer. Dans un pays plongé dans le chaos, où l’État vacille et où les institutions sont fragilisées, les gangs ont progressivement pris le contrôle de larges territoires, imposant leur loi à une population prise au piège.

À l’occasion de cette conférence, le photojournaliste Gaël Turine partagera son expérience de terrain au cœur de cette réalité brutale. Aux côtés des journalistes Milo Milfort et Johnson Sabin, il est allé à la rencontre des gangs pour documenter l’indicible, comprendre les mécanismes de la violence et donner à voir le quotidien d’un pays en crise. À travers images, témoignages et récits, cette rencontre proposera une plongée saisissante dans l’enfer du quotidien haïtien et offrira des clés pour mieux comprendre les dynamiques à l’œuvre.

Cycle géopolitique coordonné et animé par Ulrich Huygevelde (Geopolis – Euradio)

Port au Prince, Haiti. Neighbours in a lane / Gaël TURINE