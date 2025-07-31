Hakanaï Adrien M & Claire B La Chapelle-Saint-Luc

Hakanaï Adrien M & Claire B La Chapelle-Saint-Luc vendredi 30 janvier 2026.

Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : 12 – 12 – 12 Eur

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-30 19:30:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Équipe artistique Conception, direction artistique, scénographie et mise en scène Claire Bardainne & Adrien Mondot, Conception informatique Adrien Mondot, Danse Akiko Kajihara, Virginie Barjonet, Satchie Noro en alternance, Interprétation numérique Jérémy Chartier, Loïs Drouglazet, Rodolphe Martin en alternance.



Une performance pour une danseuse dans un cube d’images en mouvement. Une chorégraphie qui dessine l’évanescence du rêve et l’impermanence des choses.



Dans la langue japonaise, Hakanaï définit ce qui est impermanent, fragile, évanescent, transitoire, entre le rêve et la réalité. Mot très ancien, il évoque une matière insaisissable associée à la condition humaine et à sa précarité, mais associée aussi à la nature. Il s’écrit en conjuguant deux éléments, celui qui désigne l’homme et celui qui désigne le songe. Ce collage symbolique est le point de départ de cette partition pour une danseuse rencontrant des images, faisant naître un espace situé à la frange de l’imaginaire et du réel. Claire Bardainne & Adrien Mondot



Les images sont animées en direct, selon des modèles physiques de mouvement, au rythme d’une création sonore également interprétée en direct. Le spectacle est quadri-frontal, et à l’issue du temps de performance, l’installation est ouverte aux spectateurs. .

Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 92 12 reservation@la-chapelle-st-luc.eu

