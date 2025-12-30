HAKIM JEMILI CASINO BARRIERE BORDEAUX Bordeaux

HAKIM JEMILI Début : 2026-01-17 à 20:30. Tarif : – euros.

CASINO BARRIERE DE BORDEAUX PRÉSENTE : HAKIM JEMILIFatiguéEntre ses premiers rôles au cinéma et ses coups de gueule sur Instagram, Hakim Jemili revient plus épuisé que jamais pour son deuxième spectacle « Fatigué ».Fatigué de son nouveau statut de papa. Fatigué d’assister impuissant à la polarisation de la société. Fatigué de cette schizophrénie qui l’empêche de profiter de sa nouvelle vie sans oublier d’où il vient.Et dans une époque où tout va trop vite, Hakim reprend son souffle le temps d’une thérapie de groupe, d’un spectacle, pour nous embarquer dans ses interrogations et non pas ses certitudes. Car après tout, doit-on forcément avoir un avis sur tout ?

CASINO BARRIERE BORDEAUX Rue Cardinal Richaud 33300 Bordeaux 33