HAKIM JEMILI – HALLE AUX GRAINS Toulouse

HAKIM JEMILI Début : 2026-01-25 à 18:00. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : HAKIM JEMILIEntre ses premiers rôles au cinéma et ses coups de gueule sur Instagram, Hakim Jemili revient plus épuisé que jamais pour son deuxième spectacle « Fatigué ».Fatigué de son nouveau statut de papa. Fatigué d’assister impuissant à la polarisation de la société. Fatigué de cette schizophrénie qui l’empêche de profiter de sa nouvelle vie sans oublier d’où il vient. Et dans une époque où tout va trop vite, Hakim reprend son souffle le temps d’une thérapie de groupe, d’un spectacle, pour nous embarquer dans ses interrogations et non pas ses certitudes. Car après tout, doit-on forcément avoir un avis sur tout ?PMR : shop@bleucitron.net

HALLE AUX GRAINS Place Dupuy 31000 Toulouse 31