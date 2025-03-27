The Wall & The Dark Side of The Moon – LE CUBE Troyes

dimanche 30 novembre 2025.

The Wall & The Dark Side of The Moon Début : 2025-11-30 à 20:00. Tarif : – euros.

50 ans de Pink Floyd : l’expérience ultime d’un concert liveCélébrez la musique légendaire de Pink Floyd avec deux albums emblématiques interprétés en direct par un groupe et des invités uniques !Assistez au « plus grand opéra rock » de tous les temps, avec des musiciens originaux et des invités vedettes qui ont joué avec Pink Floyd en tournée. Revivez les chansons emblématiques de « The Wall » et « The Dark Side of The Moon » avec une production scénique à couper le souffle qui capture l’essence de cet album monumental.- Concert hommage à Pink Floyd.- Roger Waters, David Gilmour et Nick Mason ne font pas partie de ce concert.- Ce spectacle n’est pas un ciné-concert. – Les images de The Wall ne seront pas diffusées.- Spectacle présenté en anglais sans sur-titrage.

LE CUBE BOULEVARD CHARLES DELESTRAINT 10000 Troyes 10